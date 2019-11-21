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В Украине подсчитали средний размер субсидии

21 ноября, 20:17

Государственная служба статистики подвела итоги десяти месяцев

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Средний размер назначенной в октябре 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно украинское домохозяйство уменьшился на 8,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 492,1 грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, субсидии в прошлом месяце получили более 2,4 млн домохозяйств.

С января по октябрь этого года за субсидиями обратились 3,7 млн домохозяйств (-39,3%). За этот период количество домохозяйств, которым их назначили, выросло на 20,4% – почти до 4,7 млн (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 году, но кому назначили их только в этом году).

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Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам по итогам десяти месяцев, составила почти 1,7 млрд грн.

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Новости "Сегодня" писали, что на выплату субсидий в 2020 году в бюджете заложено более 47 млрд грн. По мнению министра финансов Оксаны Маркаровой, этого объема достаточно для прохождения нынешнего отопительного сезона и начала следующего.

О том, какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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ЖКХ субсидии Госстат

Источник: Сегодня

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