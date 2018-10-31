В Украине повысились цены на газ

Сегодня, 07:21

Сильнее всего рост тарифов ударит по бюджету украинских семей, которые отапливают газом дома

В Украине повысились цены на газ
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Украине повышаются цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867.

В "Нафтогазе Украины" подсчитали, что конечная цена тысячи кубометров газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий ТКЭ будет стоить 8361,85 грн, проинформировали в "Нафтогазе". Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.

До повышения тарифа украинцы, которые пользуются газом только для приготовления пищи, в среднем платили за него по 414 гривен в месяц, но теперь будут отдавать в среднем по 510 гривен. Сильнее рост цены ударит по бюджету тех, кто отапливает газом дома – обогрев 90 м2 будет стоить почти 3500 гривен вместо 2800 гривен.

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Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

Как пояснял премьер-министр Владимир Гройсман, рост цен на газ был осуществлен в рамках выполнения международных обязательств Украины, взятых еще в 2008 году. Не выполнить эти обязательства – значило бы объявить дефолт и ввести страну в очередной затяжной кризис. Слова премьера подтвердил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин. Он уверен: если бы стоимость газа не повышалась, это сделало бы невозможным получение транша от МВФ, и в итоге имело бы очень негативное влияние для украинской экономики.

При этом сразу после объявления о росте тарифа на газ в правительстве расширили программу субсидий – чтобы полностью обеспечить помощью тех, кто в ней нуждается. В целом, по подсчетам Кабмина, семь миллионов украинских семей получат субсидии на газ. Подробнее о расширении программы субсидий читайте в материале "Сегодня".
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Источник:

"Сегодня"

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