В Украине появилось приложение для работы со счетами за газ и электроэнергию

Приложение уже доступно для скачивания в Google Play, в App Store появится в марте

Фото: Энергетика Онлайн.

В Украине появилось приложение для работы со счетами за газ и электроэнергию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/097/14e/5c709714e14ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/097/14e/5c709714e14ee.jpg 2019-02-23T05:00:00+02:00 ЖКХ Приложение уже доступно для скачивания в Google Play, в App Store появится в марте

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), совместно с аналитическим центром DiXi Group выпустила мобильное приложение "Энергетика Онлайн". Оно уже доступно для скачивания в Google Play, в App Store появится в марте, – передает AIN.UA.

В НКРЭКУ отмечают, что в приложении можно, например, посмотреть актуальные тарифы и рассчитать сумму оплаты за газ и электроэнергию — но это все его преимущества. Для входа в "Энергетика Онлайн" в приложении нужно зарегистрироваться — придумать логин, пароль, ввести имя, фамилию, адрес и почту.

Чтобы посмотреть актуальный тариф, нужно перейти в соответствующий раздел и выбрать город. Приложение покажет компании, которые работают в населенном пункте, и их тарифы. Дальше можно проверить, сколько нужно заплатить за газ или электроэнергию. Это актуально и для населения, и для бизнеса:

Изначально нужно определить некоторые параметры. Для газа — отметить, есть ли счетчик. Для электроэнергии отметить тип счетчика, есть ли в квартире электроотопление, централизованное газоснабжение в доме, и имеет ли пользователь статус многодетной семьи.

Дальше — ввести количество использованных ресурсов и льготы, если есть. Приложение рассчитает сумму, которую нужно оплатить.

Но дело в том, что приложение считает лишь сумму по вводным параметрам. Оно не показывает остаток, задолженность пользователя и так далее.

Что еще можно делать в приложении:

Подать заявление на компенсацию

Прочитать ответы на распространенные вопросы

Оценить поставщика газа или электроэнергии

Подать жалобу на компанию

Как итог — приложение "Энергетика Онлайн" подойдет для просмотра базовой информации об услугах. Конкретные же задачи с платежами за газ и электроэнергию оно не решает.

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