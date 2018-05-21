В Украине разрешили устраивать новые виды "свалок"

Сегодня, 16:33

Минрегион одобрил подземные и вакуумные точки для сбора бытового мусора

Мусор разрешили хранить под землей
Мусор разрешили хранить под землей. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрешило проектировать подземные и вакуумные точки для сбора бытового мусора. Об этом сообщил замминистра региональной политики Лев Парцхаладзе.

"Подземный способ – более гигиеничный, безопасный и эстетичный по сравнению с наземным, поскольку отходы размещаются не на улице, а в специальных контейнерах под землей. При этом система направлена на раздельный сбор отходов. Вакуумный или пневматический способ касается жилых домов. По сути, это цивилизованная замена ужасных мусоропроводов, которые все еще существуют в наших домах", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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По его словам, такие системы сбора бытовых отходов успешно внедрены в других странах, в частности, европейских.

Заместитель министра регионального развития отметил, что соответствующие изменения приняты в государственной строительной норме (ГСН), которая будет обнародована в ближайшее время.

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Напомним, сейчас в Украине общая площадь свалок мусора равна территории ДанииЭто более 43 тысяч квадратных километров. 


Также сайт "Сегодня" писал ранее о том, что происходит с мусором на мусороперерабатывающих заводах. Корреспонденты "Сегодня" побывали там, где мусор превращается в что-то полезное — стеклотару, картон, бумагу, упаковку.
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Источник:

"Сегодня"

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