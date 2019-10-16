В Украине снизилась цена на газ для населения

Газ как товар подешевел на 32% с апреля-2019, подсчитали в "Нафтогазе"

/ Фото: PxHere

В октябре 2019 года цена на газ для населения снижается на 4,9% по сравнению с ценой на газ в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Так, цена тысячи кубометров газа без налогов и дополнительных начислений теперь составляет 4272,76 грн.

Таким образом, с апреля 2019 цена газа для населения снизилась на 32%, подчеркивают в "Нафтогазе".

Реклама

В компании отмечают, что цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем. Однако цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием.

Читайте также: Тарифы на газ: какими будут цены для украинцев

В тренде Бюджет Украины не осилит прожиточный минимум выше 4000 гривен – эксперт

"Учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4272,76 грн за тысячу кубометров) оказалась ниже, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4874,42 грн за тысячу кубометров)", – объясняют в "Нафтогазе".

Как известно, цена на газ (как товар) и тариф на газ – это не одно и то же. Тарифы на газ для украинцев отличаются по регионам и зависят, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам). При этом предполагается, что ПСО перестанет работать с 2020 года.

Напомним, те украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама