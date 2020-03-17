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В Украине снизили тарифы на тепло для населения: насколько уменьшится платежка

17 марта, 13:03

Денис Беспалов

Основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ

После того, как "Нафтогаз" снизил цену газа для населения, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января 2020 года",- говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

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Также мы рассказывали о том, как поступит "Нафтогаз Украины" с производителями тепла, которые несвоевременно рассчитались с долгами за потребленный газ. Производители тепла в 18 городах не рассчитались за газ до 30 января 2020 года. В "Нафтогазе" заявили, что они "находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО)".

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена на газ для населения может снизиться раньше лета.

Все подробности в спецтеме Тарифы для населения

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газ тарифы НКРЭКУ

Источник: Сегодня

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