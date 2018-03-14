В Украине создан Единый госреестр получателей субсидий

Сегодня, 20:30

В Минсоцполитики объяснили, кто получит доступ к списку получателей субсидий по всей стране

Фото: архив
Фото: архив

Кабинет министров Украины создал Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий. Соответствующее решение правительство поддрежало на заседании 14 марта, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

"Кабинет министров Украины утвердил Положение о Едином государственном реестре получателей субсидий. Ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины", – говорится в сообщении.

Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Согласно сообщению, регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать средства, выделяемые из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи, а также эффективность программы субсидий.

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Как известно, в конце января ОСМД и ЖСК получили от управлений соцзащиты требования открыть счета со специальным режимом использования в казначействе. На каждый вид услуг ЖКХ должен был быть создан отдельный счет.

Согласно решению Минфина, возмещение субсидий льгот должно было выплачиваться на эти счета. Но на практике ОСМД и ЖСК с большим процентом субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты. Такие ОСМД не стали создавать счета в казначействе и выплата субсидий была фактически заблокирована.

Позже Минфин заявил о создании рабочей группы из представителей ОСМД, чтобы совместно наработать варианты выхода из сложившейся ситуации. Объединениям жильцов разрешили закрыть спецсчета в казначействе.
жкх, субсидии, реестр, госреестр, минсоцполитики

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Источник:

"Сегодня"

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