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В Украине стартовал отопительный сезон: в каких областях есть тепло (карта)

28 октября, 12:12

Социальные объекты начали подключать к теплоснабжению раньше, чем жилье

Чтобы увеличить карту, нажмите на нее

Чтобы увеличить карту, нажмите на нее

Несмотря на аномально теплую осень, во всех областях Украины все же начался отопительный сезон. Так, по данным Министерства развития громад и территорий, отопление начали включать во всех регионах. Однако в ряде областей жилые дома еще не подключены к теплоснабжению – теплые батареи есть только в социальных учреждениях. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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"По состоянию на 8:30 28 октября 2019 года отопительный сезон начался во всех регионах Украины", – сообщили в министерстве.

При этом в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой области жилой фонд еще не подключен к системе теплоснабжения.

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Как известно, больницы, детские сады и школы, а также другие важные социальные объекты традиционно подключают к теплоснабжению раньше, чем жилой фонд.

Напомним, отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней. Кроме того, зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 90% таких заведений).

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Источник: Сегодня

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