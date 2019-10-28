В Украине стартовал отопительный сезон: в каких областях есть тепло (карта)

Социальные объекты начали подключать к теплоснабжению раньше, чем жилье

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Несмотря на аномально теплую осень, во всех областях Украины все же начался отопительный сезон. Так, по данным Министерства развития громад и территорий, отопление начали включать во всех регионах. Однако в ряде областей жилые дома еще не подключены к теплоснабжению – теплые батареи есть только в социальных учреждениях. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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"По состоянию на 8:30 28 октября 2019 года отопительный сезон начался во всех регионах Украины", – сообщили в министерстве.

При этом в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой области жилой фонд еще не подключен к системе теплоснабжения.

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Как известно, больницы, детские сады и школы, а также другие важные социальные объекты традиционно подключают к теплоснабжению раньше, чем жилой фонд.

Напомним, отопительный сезон в Киеве стартовал 25 октября. По словам мэра столицы Виталия Кличко, для полного запуска системы теплоснабжения по технологии нужно 7-10 дней. Кроме того, зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы, уже подключены 90% таких заведений).

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