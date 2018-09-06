В Украине стартовали выплаты по сэкономленным субсидиям: кому положена "премия"

Правительство начало выплату сэкономленных зимой субсидий на отопление. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В ведомстве отметили, что с заявлениями на монетизацию части сэкономленных субсидий на газ уже обратились 1,13 млн домохозяйств. Также в Кабмин обратилась почти 21 тысяча семей, которые используют для отопления электричество.

"Средняя сумма так называемой "премии" за сэкономленный зимой газ составляет около 700 гривен. Все зависит от сэкономленных в виде субсидий кубов газа. Первыми начали выплаты управления социальной защиты населения в Киевской и Хмельницкой области", – отчитались в правительстве.

Как пояснил на своей странице в Facebook глава правительства Владимир Гройсман, в среднем каждый из украинцев, кто сэкономил газ зимой, получит около 700 грн.

Под монетизацию попал сэкономленный домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 куб. м газа.

Мисоцполитики напоминает, что в начале отопительного периода каждый, кто подал до 1 сентября заявление, получит денежное вознаграждение за "разумное" потребление энергоресурсов. Граждане, которые по уважительным причинам не успели подать заявление в органы социальной защиты населения, еще могут это сделать до 1 ноября текущего года.

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Напомним, в 2017 году наличные выплаты за сэкономленные энергоресурсы в виде субсидий получили 1,75 млн украинских семей.

По мнению Гройсмана, экономя на услугах ЖКХ, украинцы помогают достичь энергонезависимости страны.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Кабинете министров развенчали популярные мифы о субсидиях.