В Украине стартовали выплаты по сэкономленным субсидиям: кому положена "премия"

Сегодня, 10:52

Гройсман подсчитал, сколько в среднем получат бережливые субсидианты

Фото: А. Яремчук
Фото: А. Яремчук

Правительство начало выплату сэкономленных зимой субсидий на отопление. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. 

В ведомстве отметили, что с заявлениями на монетизацию части сэкономленных субсидий на газ уже обратились 1,13 млн  домохозяйств. Также в Кабмин обратилась почти 21 тысяча семей, которые используют для отопления электричество.

"Средняя сумма так называемой "премии" за сэкономленный зимой газ составляет около 700 гривен. Все зависит от сэкономленных в виде субсидий кубов газа. Первыми начали выплаты управления социальной защиты населения в Киевской и Хмельницкой области", – отчитались в правительстве.

Как пояснил на своей странице в Facebook глава правительства Владимир Гройсман, в среднем каждый из украинцев, кто сэкономил газ зимой, получит около 700 грн.

1536220358.681

Под монетизацию попал сэкономленный домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 куб. м газа.

Мисоцполитики напоминает, что в начале отопительного периода каждый, кто подал до 1 сентября заявление, получит денежное вознаграждение за "разумное" потребление энергоресурсов. Граждане, которые по уважительным причинам не успели подать заявление в органы социальной защиты населения, еще могут это сделать до 1 ноября текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в 2017 году наличные выплаты за сэкономленные энергоресурсы в виде субсидий получили 1,75 млн украинских семей.

По мнению Гройсмана, экономя на услугах ЖКХ, украинцы помогают достичь энергонезависимости страны.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Кабинете министров развенчали популярные мифы о субсидиях.
ЖКХ, отопление, экономия, субсидии, премия, субсидия, монетизация

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине стартовали выплаты по сэкономленным субсидиям: кому положена "премия"". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Что будет с субсидиями на газ для тех, у кого нет счетчиков: в Минсоцполитики дали разъяснение

31 Августа, 15:34

В ведомстве хотели стимулировать население к экономии

Экономика

Фото: : А. Яремчук

Украина может не уложиться в бюджет по субсидиям - Счетная палата

28 Августа, 19:02

В ведомстве рассказали, какая часть задолженности по субсидиям на ЖК-услуги уже просрочена
Загрузка...

ЖКХ

Фото: "Сегодня"

Рева рассказал, сколько средств необходимо на субсидии

27 Августа, 23:45

Сейчас потребности в дополнительных средствах нет

Украина

Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Электронный реестр субсидий: в Минсоцполитики назвали число фальшивых получателей

27 Августа, 05:00

Нарушители получали субсидии по нескольким местам регистрации
Загрузка...