В Украине стартует новая программа по утеплению домов: появились подробности

/ Фото: Евгения Давыденко, Сегодня

Фонд энергоэффективности запускает программу "Энергодом" по финансированию комплексных проектов энергомодернизации многоэтажек, что позволит уменьшить потребление энергоресурсов. Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

"Фонд открывает возможности по финансированию комплексных проектов энергомодернизации через программу "Энергодом". Будут предложены соответствующие пакеты, которые смогут выбирать ОСМД – "Легкий" и "Комплексный", – сказала она.

По ее словам, министерство ожидает сокращения потребления энергоресурсов в многоквартирных домах по пакету "Легкий" до 20%, по пакету "Комплексный" – до 60%. Бабак отметила, что использование пакета "Комплексный" также может уменьшить счета за тепловую энергию в два раза и более.

"За 5 лет, по расчетам наших партнеров и фонда, ожидается, что проекты будут внедрены минимум в 16 тыс. домов, и будет достигнуто сокращение потребления энергоресурсов до 1,5 млрд кубов газа", – подытожила Бабак.

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Как сообщила министр, в бюджете Украины на программу энергомодернизации в этом году предусмотрено 1,2 млрд грн. Кроме того, правительство Германии и Европейский союз окажут дополнительную помощь в 100 млн евро.

Директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну уточнила, что пакет "Легкий" предусматривает проекты стоимостью в среднем 700 тыс. грн, из которых 40% будет компенсироваться фондом. Обязательные пункты такого проекта:

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установка счетчиков (если их нет);

установка индивидуального теплового пункта;

утепление труб.

Кроме того, ОСМД сможет получить финансирование на ряд других мер на выбор: замену окон и дверей, модернизацию освещения и т. д.

Пакет "Комплексный", помимо обязательных мер из "Легкого" пакета, предусматривает комплексное утепление (теплоизоляция стен, кровли, подвалов), 50% расходов на которое будет компенсировать фонд.

Напомним, ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих домов. На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали новости "Сегодня".

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", в Украине работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают, как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают в двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины.

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