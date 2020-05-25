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В Украине уменьшился средний размер субсидий: сколько он составляет

25 мая, 22:21

Виктория Подолянец

В апреле за субсидиями обратились 42,62 тыс. домохозяйств, однако получили их далеко не все

В Украине, где планируют начисление субсидий добавить в приложение "Дія", за апрель 2020 года субсидию на оплату услуг ЖКХ получили около 3,386 млн граждан. При этом ее размер в среднем составлял 612,16 грн, что на 39% меньше, чем в марте. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины, сообщило агентство УНИАН.

Так, в апреле за субсидиями обратились 42,62 тыс. домохозяйств, однако получили ее лишь 19,19 тыс. домохозяйств.

"По данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, в апреле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 1,601 млрд грн, субсидию получали 3 386,9 тыс. домохозяйств", – сказали в ведомстве.

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В Минсоцполитики уточнили, что 1,450 млрд грн выплатили субсидиантам в наличной форме, а 150,5 млн грн – в безналичной форме.

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В министерстве также признались, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2020 года по сравнению с мартом значительно сократился. Так, в марте средний уровень составлял 1 тыс. грн, а в апреле – 612,16 грн, что на 39% меньше.

Напомним, в Кабмине обещали, что штрафы и пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина начислять не будут. Тем не менее украинцам приходят платежки, в которых им угрожают отключением и штрафами. Сайт "Сегодня" выяснил, можно ли не платить за жилкомуслуги на период карантина и что будет с субсидиями должников.

О том, как растут долги украинцев за коммунальные услуги, смотрите в сюжете "Сегодня":

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