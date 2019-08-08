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В Украине возобновили выдачу "теплых кредитов"

Сегодня, 15:43

Госбанки договорились с Госэнергоэффективности: на компенсацию могут рассчитывать ОСМД

/ Фото: Сегодня

Государственные ПриватБанк и Укргазбанк заключили дополнительные договоры о сотрудничестве с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) на предоставление "теплых кредитов" для ОСМД. Об этом сообщила пресс-служба агентства. Прием заявок на "теплые кредиты" от частных домохозяйств завершился еще в конце мая.

Средства, предусмотренные дополнительными договорами, позволят поддержать утепление зданий в трех тысячах ОСМД. Объединения жильцов смогут привлечь до 1 млрд гривен "теплых кредитов", получив до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов.

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В итоге жители многоэтажек смогут экономить 50% и более на коммунальных услугах, что повысит стоимость квартир в утепленном доме в среднем на 30%, отмечают в Госэнергоэффективности.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении после проведения энергоэффективных мер:

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Источник: Сегодня

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