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В Украине вырастет число "летних" получателей субсидий

10 июня, 08:17

Год назад помощь в теплый сезон получали чуть более 1,5 млн семей

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине продолжается переназначение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на летний период. Точное число "летних" субсидиантов чиновники не называют.

Но, как сообщил новостям "Сегодня" источник в Министерстве социальной политики, получателей субсидий окажется больше, чем было в тот же период 2018 года.

Напомним, год назад госпомощь в теплый сезон (май — сентябрь) получали всего 1,6 млн домохозяйств, или вчетверо меньше, чем в холодный сезон (октябрь — май).

К слову, из-за того, что в мае украинцы стали активнее платить за "коммуналку", Кабмин сообщил о сокращении на 13,56 млрд грн субвенций из госбюджета местным бюджетам на субсидии. Оставшихся 35,095 млрд грн должно хватить всем получателям.

Подробнее о состоянии программы субсидий и ЖКХ-долгах читайте на сайте "Сегодня" - "Украинцы начали погашать долги за "коммуналку": итоги весеннего сезона".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как вернуть "потерянную" субсидию. Выяснилось, что компенсация "упала" на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли об этом сказать.

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Тег ЖКХ, коммуналка, субсидии, ЖКУ, соцвыплаты, госпомощь

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Сегодня

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