Сколько субсидий назначили в марте: назван средний размер

По данным Госстата, показатель увеличился более чем на 37% в марте

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Средний размер назначенной в марте 2019 года субсидии на одно украинское домохозяйство увеличился на 37,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 660,4 грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 22 апреля.

В ведомстве добавили, что средний размер назначенной в прошлом месяце субсидии в городах составил 922,7 грн, а в селах – 383,9 грн.

По данным Госстата, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте были назначены 198,5 тыс. домохозяйств (за январь-март – 747,6 тыс. домохозяйств).

В целом субсидии в марте получили почти 3,9 млн домохозяйств – 2,7 млн в городах и 1,2 млн в селах.

Напомним, что выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.

Ранее в Госстате назвали средний размер монетизированной субсидии – она составила 1676 грн в месяц.

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