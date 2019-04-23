Сколько субсидий назначили в марте: назван средний размер
По данным Госстата, показатель увеличился более чем на 37% в марте
Средний размер назначенной в марте 2019 года субсидии на одно украинское домохозяйство увеличился на 37,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 660,4 грн.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 22 апреля.
В ведомстве добавили, что средний размер назначенной в прошлом месяце субсидии в городах составил 922,7 грн, а в селах – 383,9 грн.
По данным Госстата, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте были назначены 198,5 тыс. домохозяйств (за январь-март – 747,6 тыс. домохозяйств).
В целом субсидии в марте получили почти 3,9 млн домохозяйств – 2,7 млн в городах и 1,2 млн в селах.
Напомним, что выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.
Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.
Ранее в Госстате назвали средний размер монетизированной субсидии – она составила 1676 грн в месяц.
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