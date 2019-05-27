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В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидеры

27 мая, 12:59

Парцхаладзе подвел итоги строительных работ в стране за четыре месяца

Фото: Pixabay

Украинские предприятия выполнили строительные работы по итогам января-апреля 2019 года на общую сумму 38,57 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, информирует 27 мая пресс-служба Минрегиона.

"Объемы строительства в Украине растут… Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – 28%. Половину этого объема составило строительство инженерных сооружений – это промышленные сооружения, магистральные и местные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи, улицы, дороги и мосты и тому подобное", – сказал Парцхаладзе.

Он добавил, что доля жилищного строительства в общем объеме работ составила 23%.

Лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская (5 млрд грн), Харьковская (4 млрд грн) и Одесская (3 млрд грн) области, а также Киев (9 млрд грн).

Ранее Парцхаладзе рассказал, что новые государственные строительные нормы об усовершенствовании требований к проектированию убежищ и укрытий вступят в силу 1 августа 2019 года.

Также сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.


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Тег строительство, ЖКХ, Парцхаладзе, Минрегионстрой

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