Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

В Украине заметно выросли долги за электричество

Вчера, 16:13

Прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн

В Украине заметно выросли долги за электричество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef1/429/5c3ef1429adde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef1/429/5c3ef1429adde.jpg ЖКХ Прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн

За 2018 год потребители Украины увеличили задолженность за потребленную электроэнергию на 16%, или 4,67 млрд гривен. Об этом сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

"Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году составила 195 081 млн грн (с НДС), задолженность потребителей на начало 2018 года – 28 942 млн грн (с НДС), на конец года – 33 611 млн грн (с НДС), прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн", - написала Кривенко на своей странице в Facebook.

По словам Кривенко, таковы результаты мониторинга лицензированной деятельности поставщиков электроэнергии в 2018 году.

Непогашенные задолженности  потребителей за электроэнергию не позволяют энергокомпаниям в полном объеме реализовывать  инвестиционные и ремонтные программы, в результате ухудшается качество электроснабжения и страдают обычные потребители. Энергокомпании и представители НКРЭКУ неоднократно заявляли о необходимости погашения задолженностей потребителями для реформы рынка электроэнергии и запуска нового рынка в июле 2019 года.

Напомним, ранее Госслужба статистики подсчитала, что суммарные долги за "воду, газ и свет" по итогам декабря 2018 года достигли рекордной суммы — 55,6 млрд грн, что больше суммы субсидий на оплату комуслуг, заложенной в госбюджете на 2019 год. 

При этом Кабинет министров Украины постановил, что при долге за коммуналку более 340 грн украинцев будут лишать субсидии:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег долг, долги, электроэнергия, электричество, задолженность

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине заметно выросли долги за электричество". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы начали получать платежки от новых поставщиков электроэнергии: на что обратить внимание

9 февраля, 22:34

Из-за реформы на энергорынке старых облэнерго больше нет

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

9 февраля, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Как вдвое уменьшить расходы на электроэнергию

2 февраля, 23:16

Уже 20 тысяч семей пользуются энергоэффективными наборами

В Украине подсчитали долги по зарплате

29 января, 10:52

Сумма задолженности уменьшилась почти до 2,65 млрд грн

Идеальный вес женщины (таблица)

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Королёва удивила своей фигурой

Назван самый экологически чистый регион Украины

Умерли младенец и его мама, отказавшаяся лечиться от лейкемии

Децл был украинцем и ненавидел Путина: воспоминания подруги

В Киеве грузовик снес снегоуборочный трактор с моста

Скончался подозреваемый по делу Евромайдана экс-прокурор Сайчук

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Президент подписал важный для Донбасса закон