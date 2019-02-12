В Украине заметно выросли долги за электричество

Прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн

В Украине заметно выросли долги за электричество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef1/429/5c3ef1429adde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef1/429/5c3ef1429adde.jpg 2019-02-12T16:13:00+02:00 ЖКХ Прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн

За 2018 год потребители Украины увеличили задолженность за потребленную электроэнергию на 16%, или 4,67 млрд гривен. Об этом сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

"Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году составила 195 081 млн грн (с НДС), задолженность потребителей на начало 2018 года – 28 942 млн грн (с НДС), на конец года – 33 611 млн грн (с НДС), прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн", - написала Кривенко на своей странице в Facebook.

По словам Кривенко, таковы результаты мониторинга лицензированной деятельности поставщиков электроэнергии в 2018 году.

Непогашенные задолженности потребителей за электроэнергию не позволяют энергокомпаниям в полном объеме реализовывать инвестиционные и ремонтные программы, в результате ухудшается качество электроснабжения и страдают обычные потребители. Энергокомпании и представители НКРЭКУ неоднократно заявляли о необходимости погашения задолженностей потребителями для реформы рынка электроэнергии и запуска нового рынка в июле 2019 года.

Напомним, ранее Госслужба статистики подсчитала, что суммарные долги за "воду, газ и свет" по итогам декабря 2018 года достигли рекордной суммы — 55,6 млрд грн, что больше суммы субсидий на оплату комуслуг, заложенной в госбюджете на 2019 год.

При этом Кабинет министров Украины постановил, что при долге за коммуналку более 340 грн украинцев будут лишать субсидии:

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