В Украине "заморозили" цену на газ

Кабинет министров продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018. Срок действия постановления истекал 1 сентября. Таким образом, правительство вновь отсрочило повышение тарифов на газ. В предыдущий раз срок был перенесен с 1 августа на начало сентября.

Сейчас Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о повышении цен на газ. Переговорный процесс длится с июля 2017 года. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин считает такое резкое повышение неоправданным.

Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.

До тех пор цена на газ для населения останется на уровне 4,942 грн за кубометр. Отметим, цена составляет только часть тарифа на газ – кроме закупочной цены, в тариф заложены также налоги и расходы на транспортировку газа.

Эксперты полагают, что Украина и МВФ уже пришли к консенсусу по тарифам на газ, так как в начале сентября миссия Фонда посетит Киев. Однако в правительстве утверждают, что никакого окончательного решения по вопросу повышения цены на газ так и не принято.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что надеется, что рост цены на газ для населения не будет постоянным: