В Украине "заработали" штрафы за коммунальные долги

Пеня будет начисляться по платежкам за май

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

С сегодняшнего дня, 10 июня, в Украине окончательно вступили в силу нормы о штрафах за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Пеня начисляется за долги, которые образовались после первого мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ.

При этом в Минсоцполитики поясняли, что штрафы фактически начнут действовать после 10 июня. Дело в том, что потребители должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 20-го числа каждого месяца. Если такая норма прописана в договоре, пеня будет начисляться с 21-го числа. Закон не имеет обратной силы, поэтому с 21 мая пеня не начислялась. Теперь она будет касаться счетов, которые украинцы начали получили в июне (за май).

Теперь за каждый день просрочки будут начислять неустойку в 0,01% от суммы долга. Однако общий размер пени не будет превышать 100% задолженности. Пеня насчитывается как индивидуальным потребителям (жильцам), так и коллективным – ОСМД, управляющим компаниям – в зависимости от того, кто именно заключил договор на поставку жилищно-коммунальных услуг.

Исключение составят случаи, когда 21-й (и 22-й) день месяца – выходные дни. Также пеня не насчитывается, если долг образовался из-за задержек с выплатой субсидий от государства.

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