Вето Зеленского на закон о верификации пенсий и субсидий: в Минфине дали объяснение

Вето президента Украины Владимира Зеленского на проект закона о верификации субсидий, пенсий и других государственных выплат (№1231) "не ставит крест" на документе. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.
Заместитель министра финансов Павел Ходаковский заявил, что вето вызвано "чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена".
"Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", – добавил он.
Новости "Сегодня" писали, что проект закона о верификации государственных выплат поступил в Верховную Раду 2 сентября. Депутаты приняли его в первом и втором чтениях 20 сентября и 17 октября соответственно. 7 ноября документ вернулся в парламент с предложениями Зеленского.
Напомним, по факту верификация социальных выплат в Украине внедрена уже давно, но она была остановлена решением Конституционного суда. Суд отмечал неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации. Принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы.
Ветированный президентом законопроект предусматривает три вида верификации:
- превентивную (во время подачи документов на получение субсидии);
- текущую (во время осуществления выплат);
- ретроспективную (по окончании выплат).
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