Вето Зеленского на закон о верификации пенсий и субсидий: в Минфине дали объяснение

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Вето президента Украины Владимира Зеленского на проект закона о верификации субсидий, пенсий и других государственных выплат (№1231) "не ставит крест" на документе. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

Заместитель министра финансов Павел Ходаковский заявил, что вето вызвано "чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена".

"Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", – добавил он.

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Новости "Сегодня" писали, что проект закона о верификации государственных выплат поступил в Верховную Раду 2 сентября. Депутаты приняли его в первом и втором чтениях 20 сентября и 17 октября соответственно. 7 ноября документ вернулся в парламент с предложениями Зеленского.

Напомним, по факту верификация социальных выплат в Украине внедрена уже давно, но она была остановлена ​​решением Конституционного суда. Суд отмечал неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации. Принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы.

Ветированный президентом законопроект предусматривает три вида верификации:

превентивную (во время подачи документов на получение субсидии);

текущую (во время осуществления выплат);

ретроспективную (по окончании выплат).

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