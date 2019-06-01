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Во сколько обойдется украинцам газ в июне: опубликованы конечные цены

1 июня, 06:06

Июньские цены на газ будут разными в каждом регионе

Фото: Pixabay

В каждом регионе Украины в июне действует своя цена на газ для населения. Это связано с введением Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа, исходя из заказанных мощностей.

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) опубликовала стоимость газа для бытовых пользователей. В конечную цену входят (за 1000 куб. м):

  • оптовая цена газа с учетом наценки "Нафтогаза": она одинакова для всех газсбытов и составляет 6299 грн;
  • наценка поставщика – 157,48 грн;
  • тариф на транспортировку газа ("Укртрансгаз") – 157,19 грн;
  • стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя);
  • налог на добавленную стоимость.

Цена на газ для населения Украины с 1 июня 2019. Данные: Ассоциация газового рынка Украины
Цена на газ для населения Украины с 1 июня 2019. Данные: Ассоциация газового рынка Украины

Цена на газ для населения Украины с 1 июня 2019. Данные: Ассоциация газового рынка Украины
Цена на газ для населения Украины с 1 июня 2019. Данные: Ассоциация газового рынка Украины

На сайте консультационного центра для населения "ГазПравда" сообщается, что самые высокие розничные цены на газ в июне установлены для потребителей, которые присоединены к сетям компаний (за 1000 куб. м):

  • "Николаевгаз" – 8813 грн (в мае – 8432,93 грн);
  •  "Газовик" (Винницкая область) – 8808,68 грн (в мае – 8428,61 грн);
  •  "Ровногаз" – 8807 грн (в мае – 8426,93 грн).

При этом самые низкие цены у тех потребителей, которые подключены к сетям таких предприятий (за 1000 куб. м):

  • "Киевгаз" – 8190,68 грн (в мае – 7810,61 грн);
  • "Кременчуггаз" – 8200,64 грн (в мае – 7820,53 грн);
  • "Харьковгоргаз" – 8259,32 грн (в мае – 7879,25 грн).

Розничная цена на газ для населения в июне 2019 года. Инфографика: "ГазПравда"
Розничная цена на газ для населения в июне 2019 года. Инфографика: "ГазПравда"

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине снизить тарифы на газ для населения: отпускная цена "Нафтогаза", которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн.


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Тег газ, ЖКХ, цена на газ

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