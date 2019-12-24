Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Во время отопительного сезона субсидии будут и дальше выплачиваться – Гончарук

24 декабря, 22:48

Глава правительства говорит, что в бюджете есть деньги для предоставления субсидии всем, кому она была назначена

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что во время отопительного сезона субсидии будут и дальше выплачиваться.

В эфире телеканала "Украина 24" глава правительства заверил, что в госбюджете достаточно денег для обещанных выплат. И добавил, что все граждане Украины, которым назначена субсидия, гарантированно получат выплаты в течение нынешнего отопительного сезона.

"Субсидию никто не потеряет. Все, кому назначены выплаты, гарантированно их получат", – сказал он.

"У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить субсидию. Те люди, которым назначена субсидия на этот сезон, гарантированно ее получат. Все люди, которые нуждаются в защите и, соответственно программе субсидий, подтвердили это государству, однозначно получат свою необходимую выплату", – сказал Гончарук.

По словам премьера, в государственном бюджете Украины нет проблем со средствами для выплаты субсидий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин из-за тарифов.

Также мы сообщали, что правительство официально запустило сервис проверки электронных квитанций, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

коммуналка правительство выплаты субсидии отопительный сезон бюджет-2020 Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

SMS от Ощадбанка: получателям субсидий напомнили о правилах
SMS от Ощадбанка: получателям субсидий напомнили о правилахЖКХ
Сколько украинцы заплатят за газ в декабре: карта цен по регионам
Сколько украинцы заплатят за газ в декабре: карта цен по регионамЖКХ
Украинцам предлагают зафиксировать цену на газ
Украинцам предлагают зафиксировать цену на газЖКХ
Зеленский раскритиковал Кабмин из-за тарифов: платежки за тепло должны
Зеленский раскритиковал Кабмин из-за тарифов: платежки за тепло должны "похудеть"ЖКХ
Кабмин отменил субсидирование потерь в электросетях
Кабмин отменил субсидирование потерь в электросетяхЭкономика
Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина
Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения КабминаЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...