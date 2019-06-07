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Во всех домах Украины установят счетчики тепла: Зубко назвал сроки

7 июня, 12:26

Учет потребления поможет украинцам экономить ресурсы


Информационное управление Верховной Рады Украины

Количество домовых счетчиков тепла в Украине увеличилось в несколько раз. Теперь до 2020 года страна должна выйти на 100% учет тепловой энергии в многоэтажных домах, что позволит гражданам платить за фактически полученную услугу, а не начисленную по нормативам. Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба парламента.

"Мы ввели коммерческий учет, и вы видите, что с 2014 года, когда домовой учет тепловой энергии был на уровне 23%, сейчас за 2018 год мы вышли на показатель 80% и задача стоит на протяжении 2019-2020 года выйти на 100% домового учета, который касается многоэтажного сектора", – сказал Зубко.

По его словам, это даст возможность качественно управлять потреблением на уровне домохозяйства и на уровне объединения совместных собственников.

Напомним, Верховная Рада 22 июня 2017 года приняла закон "Об энергетической эффективности зданий". Согласно документу, все здания должны соответствовать минимальным критериям энергетической эффективности. Кроме того, владельцев новостроек и зданий, которые участвуют в государственных программах, обязали получить сертификат, подтверждающий класс энергоэффективности.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:


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Тег счетчики, учет, энергоэффективность, Зубко, счетчик тепла

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