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"Война" с ЖЭКом: как жители дома в Киеве борются с "коммунальным адом"

Сегодня, 08:13

Люди страдают из-за грибка и старых труб, но боятся создавать ОСМД

"Война" с ЖЭКом: как жители дома в Киеве борются с "коммунальным адом" ЖКХ Люди страдают из-за грибка и старых труб, но боятся создавать ОСМД

Жители одного из столичных домов боятся остаться буквально без крыши над головой. Люди жалуются, что с потолков течет вода, на стенах образовался грибок, а ржавые трубы часто не выдерживают напора. В последний раз фонтан горячей воды пробил пол в одной из квартиры. Впрочем, компенсировать убытки и менять коммуникации чиновники не спешат. Возмущенные люди пошли в суд.

Жительница злополучного дома Людмила Николаевна Бондаревская показывает одну из комнат своей квартиры. Пол здесь покосился – усидеть на кровати или стуле невозможно. Пол стал неровным, потому что четыре года назад вся комната прекратилась в бассейн – лопнула тепловая труба. В аварии женщина винит ЖЭК.

"На шести метрах трубы, которая проходит по квартире, восемь латок стоит", – рассказывает Людмила Николаевна.

К работе коммунальщиков есть претензии и у соседей пенсионерки. Дом построили 65 лет назад. Всего здесь находится 18 квартир. Из ЖЭК приходили ремонтировать крышу, но результатом жители дома не довольны. 

"Крыша она не текла вообще‑то. Не нужно было эту крышу трогать", – говорит жительница дома Любовь Шамрил.

Но самая серьезная проблема собственников квартир – старые трубы. Как рассказывает житель дома Виктор Яловенко, из-за этого в квартирах стоит смрад и появилась плесень Из-за влаги разрушается даже фасад дома.

С требованием отремонтировать коммуникации Людмила Бондаревская даже обратилась в суд, но рассмотрение дела еще продолжается.

Но свою вину коммунальщики не признают. В ЖЭКе уверяют, что не могут сделать ремонт из-за самих жителей дома. Мол, за домом числятся большие задолженности по "коммуналке". Жильцы в ответ говорят, что не собираются платить, пока дом не приведут в нормальное состояние.

Юристы говорят, что разорвать этот замкнутый круг жильцам поможет создание ОСМД.

"Нужно отказываться от услуг ЖЭКа, и деньги, которые они тратят на коммунальные услуги, уже самостоятельно аккумулировать и самостоятельно управлять этим домом, и решать реальные проблемы", – говорит юрист Дмитрий Головко.

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Специалист также совевтует обратиться к местным органам власти и принять участие в программах софинансирования ремонта домов. 

Письмо депутатам жители трехэтажки уже написали. Но создавать ОСМД все равно не хотят – боятся, что платить будут не все. Эта ситуация не единична - украинцы жалуются на ЖЭКи, но все равно ими пользуются, хотя по новому закону ЖЭКи давно должны исчезнуть.

К слову, жители другого столичного дома, напротив, хотят отказаться от услуг ЖЭКа и создать ОСМД, но не могут этого сделать из-за юридического адреса здания.

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Тег квартиры, ЖЭК, ОСМД, трубы

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