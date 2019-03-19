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Выплата субсидий "живыми" деньгами: Рева сообщил о проблемах

Сегодня, 13:39

Министр заверил, что технические недочеты устраняются

Фото: Андрей Рева (второй справа), пресс-служба Павла Розенко / Facebook
Фото: Андрей Рева (второй справа), пресс-служба Павла Розенко / Facebook.
Выплата субсидий "живыми" деньгами: Рева сообщил о проблемах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d4/2a4/5c90d42a40db9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d4/2a4/5c90d42a40db9.jpg ЖКХ Министр заверил, что технические недочеты устраняются

Ряд технических проблем наблюдался в ходе монетизации субсидий и выдачи наличных денег. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе селекторного совещания.

"Некоторые лица, которые получают пенсию, не были идентифицированы Пенсионным фондом в феврале как пенсионеры, а потому были включены в реестр на выплату средств через Ощадбанк. В марте ПФ устранил технический недочет", – привел пример Рева.

Сейчас, по его словам, существуют проблемы с выплатой субсидий через Ощадбанк из-за того, что зафиксирована нехватка персональных данных некоторых граждан.

Рева заявил, что поручил оперативно устранить неполадки в системе и заверил, что Минсоцполитики получает все отчеты о трудностях.

При этом министр добавил, что процесс проходит организованно, в соответствии с утвержденными графиками и практически не вызывает "проблемных моментов".

"Сейчас идет процедура ежедневного финансирования соответствующих выплат, которые осуществляет ПФ тем гражданам, которые получают пенсии. Ощадбанку средства переведены в полном объеме 7 марта", – рассказал он.

Рева также добавил, что на сегодня субсидии в денежной безналичной форме переведены на учетные записи в Ощадбанке четырем тысячам получателей на сумму 6,7 млн гривен за январь 2019 года и 53,2 тыс. получателей на сумму 124,7 млн гривен за февраль.

"Продолжается выплата жилищных субсидий за февраль 2019 года в наличной форме. Соответствующие средства получат в марте 3,4 млн человек.... Общая сумма насчитанных субсидий наличными за февраль 2019 года составляет почти 5,7 млрд гривен", – сказал он.

Глава Минсоцполитики также добавил, что окончательные итоги монетизации подведут после 25 марта, когда закончатся выплаты наличных субсидий пенсионерам.

Напомним, в марте 2019 года началась выплата субсидий "живыми" деньгами. В Кабинете министров сообщили, что масштабная кампания по монетизации субсидий проходит планово и без сбоев.

Пенсионеры получают субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Выплаты начались 4 марта. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Для других субсидиантов выплаты стартовали 12 марта:

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Тег субсидии, Минсоцполитики, монетизация, Рева

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