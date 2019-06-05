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Вырастут ли тарифы на свет для украинцев: Кабмин принял решение

5 июня, 21:43

Гройсман заявил, что новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля


Кабинет министров сделал очередные шаги для введения с 1 июля нового рынка электроэнергии.

То, что правительство примет все необходимые решения для продолжения реформы, на прошлой неделе обещал премьер-министр Владимир Гройсман. И сегодня члены Кабмина выполнили обещание – на заседании правительства они определили, что цены на электроэнергию для населения должны оставаться неизменными до конца 2020 года. За счет чего удастся их удержать, узнавали журналисты "Сегодня".

Вопросы, связанные с началом работы рынка электроэнергии, министры рассматривали первыми. Гройсман заявил, что новый рынок должен заработать 1 июля. Это единственный вариант, который сейчас предусматривает законодательство. Важно, чтобы ни бытовые потребители, ни промышленность не почувствовали роста цены после запуска рынка.

"Мы будем обращаться и обращаемся в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обеспечить неповышение цен на электроэнергию для населения. И внимание! Для промышленности. Для того чтобы украинская промышленность была конкурентной, нам нужно, чтобы все составляющие производства были в пределах цены", – заявил Гройсман.

Министры определили, за счет каких энергетических предприятий будут сдерживать рост цен на свет для населения. В перечне не только государственные, но и частные компании.

"Постановление, которое мы предлагаем принять, определяет, на кого возлагаются эти специальные обязательства – это "Энергоатом", это "Укргидроэнерго", а также распределительные сети и оператор систем распределения", – заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Сегодня Кабмин решил ввести предельные цены на электроэнергию. Максимальные размеры и механизм удержания тарифов еще согласуют с НКРЭКУ. Правительство уверяет – стоимость киловатт для населения останется неизменной еще полтора года. Это при том, что электроэнергия для бытовых потребителей в Украине самая дешевая в Европе и не дорожала более двух лет.

"Цены для населения остаются именно в тех пределах, которые были до введения этого рынка… До 31 декабря 2020 года эта цена не меняется", – подчеркнул Насалик.

Такую инициативу уже поддержали и нардепы, присутствующие на правительственном заседании. По их словам, препятствий для старта энергорынка с 1 июля уже практически нет.

"Рынок практически готов сейчас – в тестовом режиме работает. Его нельзя переносить, потому что первая часть заработала с 1 января этого года. Если мы сделали один шаг, то надо делать и второй шаг", – сказал народный депутат Сергей Сажко.

Еще одно решение для продолжения энергореформы – аукционам по продаже электроэнергии быть. Члены правительства решили – в течение первых трех месяцев работы нового рынка торги будут проходить на ресурсах Украинской энергетической биржи. А потом должна заработать торговая площадка на базе системы закупок "Прозорро".

Ранее НКРЭКУ предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены на электричество для бытовых потребителей в новом энергорынке.

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Тег энергетика, электроэнергия, Насалик, Гройсман, сажко

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