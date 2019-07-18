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Зеленский стремится снизить тарифы в Украине: что для этого нужно

18 июля, 00:19

Президент подчеркнул, что МВФ и Всемирный банк не против этого


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он стремится снизить тарифы в Украине, однако для этого нужно правительство.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале Зе!Президент.

Зеленский подчеркнул, что МВФ и Всемирный банк не против этого, однако они стремятся понять, за счет каких средств будет происходить это снижение.

"Необходимо правительство и нужно большое желание. Мы уже даже говорили с МВФ, со Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко снижать тарифы. Не потому что они против, потому что они не знают за счет кого и за счет чего. Чтобы не было дыры в бюджете. Только желание. Мы это обязательно сделаем. Мы уже снизили тарифы, мне кажется, на 12%. Это мало, но это первый шаг", – объяснил президент. 

Также Зеленский заявил, что его команда работает над тем, чтобы отменить  коммунальные тарифы малообеспеченным пенсионерам после 70 лет. 

"Есть идея, сейчас очень сложно о ней говорить, но идея очень креативная. Сейчас находят наши ребята экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда уже человек не может, он не только на пенсии, но и физически не может работать, и он уже достаточно работал на страну по 40-50 лет, как этому человеку не платить коммуналку. Я очень хочу, именно те люди, которые малообеспеченные. Я думаю, что у нас получится, я очень хочу", – отметил Зеленский.

Напомним, комментируя инициативу правительства о граничных тарифах, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что заставит "коммунальных баронов дать людям честную платежку".

Отметим, недавно сообщалось, что Кабинет министров открывает реестр владельцев теплокоммунэнерго (ТКЭ) по всей Украине и начинает массовые проверки формирования тарифов на тепло и горячую воду на местах.


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Тег ЖКХ, видео, тарифы, коммуналка, пенсионеры, Зеленский, малообеспеченные

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