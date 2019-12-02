Зеленский заговорил о снижении цен на отопление для украинцев

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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В Украине готовят новую государственную программу, которая позволит снизить цены на отопление для населения. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, опубликованном на странице главы государства в Facebook.

Он напомнил, что на днях встречался в Офисе президента с членами правительства относительно тарифов и работают над тем, чтобы "этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление".

"Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа. Мы готовим эту информацию, готовым этапы, что будет сделано и какие средства будут выделены", – сказал Зеленский.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года цена на газ как товар для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов.

Конечный тариф на газ различается в зависимости от региона из-за разной стоимости транспортировки топлива и разных наценок газсбытов.

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