Жители Донецкой области могут сэкономить до 50% расходов на электроэнергию

Жители Донецкой области теперь могут снизить расходы на электроэнергию до 50% и сделать быт комфортнее с помощью энергоэффективных наборов Розумний WATT. В набор входят двузонный счетчик электроэнергии с услугой его быстрой установки и постановки на коммерческий учет, LED-лампы, "умная" розетка, а также инструкция по экономии электроэнергии в быту, сообщает компания ДТЭК.

В основе наборов – двузонные счетчики электроэнергии, которые позволяют платить в 2 раза меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00. В наборы включена услуга быстрой установки счетчика "под ключ" с принятием на учет в ДТЭК Донецкоблэнерго. Заказать счетчики с установкой, не посещая облэнерго, можно на сайте DTEK-ESCO.com или телефону (044) 581 93 06.

Люди потребляют в среднем до 30% электроэнергии в ночное время: это работающие холодильники, кондиционеры, электрообогреватели, электроосвещение, просмотр ТВ. Однако на вечернее, ночное и утреннее время можно перенести до 80% электропотребления, например, нагрев воды бойлером, стирку, работу посудомоечной машины, автополив огорода и прочее. Помогут в этом "умные" розетки с настраиваемым графиком работы. Они позволяют запрограммировать автоматическое включение и выключение электроприборов в заданное время в течение суток или недели.

Wi-Fi-розетки помогут управлять энергопотреблением домашних приборов через смартфон. Находясь на работе или отдыхе, можно удаленно включить/выключить электроприборы дома, задавать сценарии. А функция энергомониторинга дает возможность наблюдать онлайн, сколько электричества использует включенный электроприбор и даже на какую сумму.

LED-лампы в составе наборов Розумний WATT до 9 раз экономичнее обычных ламп накаливания, при этом святят ярче и комфортнее для зрения, служат несколько лет, почти не нагреваются и не требуют специальной утилизации в отличие от люминесцентных.