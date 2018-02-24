Жители пяти домов в Полтаве остаются без газа, пока коммунальщики судятся

Сегодня, 02:38

Аварии в сети газоснабжения не ликвидируют, так как ЖЭК и "Полтавгаз" не могут разобраться, кому принадлежат внутридомовые газовые сети


Пока коммунальщики спорят, жители пяти домов в Полтаве остаются без газоснабжения: газовщики и ЖЭК не могут разобраться, кому принадлежат сети. Кому чинить трубы, уже определил суд, но каждая сторона трактует решение в свою пользу.

Аварии в сети газоснабжения не ликвидируют, так как ЖЭК и "Полтавгаз" не могут разобраться, кому принадлежат внутридомовые газовые сети и кому платить за ремонт.

Проблеме уже не первый год. В ней разбирается суд, который на последнем заседании решил, что платить за ремонт должен коммунальный ЖЭК. По крайне мере, так решение суда  поняли в "Полтавгазе" – в ЖЭКе читают тот же документ, но видят в нем свою правоту.

Коммунальщики объясняют, что трубы принадлежат не ЖЭКу, а жителям, и советуют им напрямую оплатить работу специалистов "Полтавгаза" – ведь обслуживание газовых труб не заложено в тариф ЖЭКа.

Пока чиновники ищут крайнего, жители домов без газа готовятся к крайним мерам – хотят перекрыть одну из центральных дорог города.

Напомним, 22 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что дискуссия с МВФ о повышении тарифов на газ в Украине находится в "горячей" стадииПо словам главы парламента, во время встречи с представителями МВФ говорилось о том, чтобы увеличение тарифов проходило поэтапно. При этом Парубий прогнозирует, что окончательные договоренности будут достигнуты к маю.

Как сообщалось, недавно в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.
газ, ЖЭК, Полтава, коммунальщики

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Источник:

"Сегодня"

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