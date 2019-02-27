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"Живые" деньги за экономию на "коммуналке": Порошенко назвал сумму

Сегодня, 19:48

Президент напомнил, что средний размер субсидии составляет 1600 гривен

Порошенко в ходе визита в Запорожскую область
Порошенко в ходе визита в Запорожскую область. Фото: president.gov.ua
"Живые" деньги за экономию на "коммуналке": Порошенко назвал сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ca/b57/5c76cab5750b9.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ca/b57/5c76cab5750b9.jpeg ЖКХ Президент напомнил, что средний размер субсидии составляет 1600 гривен

Украинцы, которым назначены субсидии, могут сэкономить до 750 гривен в месяц из-за повышения температуры в феврале. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что, получив субсидию в денежной форме и сэкономив на отоплении, у пенсионера будет возможность оставить разницу себе.

"Средний объем субсидии составляет 1600 гривен. Сэкономить можно при учете погоды, которая сейчас на улице, – в феврале плюсовая температура. Можно сэкономить до 700-750 гривен в месяц, которые останутся пенсионерам", – заявил Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития области.

Он отметил, что реформы и экономический рост открывают новые возможности для борьбы с бедностью в Украине.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

6 февраля Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день Порошенко заявил, что выплаты начнутся с 4 марта. 

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":

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Тег ЖКХ, Порошенко, пенсионеры, субсидии

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Источник:

Сегодня

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