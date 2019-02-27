"Живые" деньги за экономию на "коммуналке": Порошенко назвал сумму
Президент напомнил, что средний размер субсидии составляет 1600 гривен
Украинцы, которым назначены субсидии, могут сэкономить до 750 гривен в месяц из-за повышения температуры в феврале. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
Он напомнил, что, получив субсидию в денежной форме и сэкономив на отоплении, у пенсионера будет возможность оставить разницу себе.
"Средний объем субсидии составляет 1600 гривен. Сэкономить можно при учете погоды, которая сейчас на улице, – в феврале плюсовая температура. Можно сэкономить до 700-750 гривен в месяц, которые останутся пенсионерам", – заявил Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития области.
Он отметил, что реформы и экономический рост открывают новые возможности для борьбы с бедностью в Украине.
Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.
6 февраля Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день Порошенко заявил, что выплаты начнутся с 4 марта.
Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":
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