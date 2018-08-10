15-летний хакер взломал криптокошелек создателя антивируса McAfee и установил на него игру DOOM

Джон Макафи заявил, что готов заплатить $100 тысяч тому, кто сможет взломать разработанный им кошелек Bitfi

Пользователь Twitter под ником Abe Snowman получил доступ к "невзламываемому" криптовалютному кошельку Джона Макафи и запустил на нем игру DOOM. Как пишет TheNextWeb, взломщиком Bitfi является 15-летний хакер Салем Рашид.

Ранее известный криптоветеран Джон Макафи заявил, что готов заплатить $100 тысяч тому, кто сможет взломать разработанный им кошелек Bitfi. Тогда некоторые пользователи Twitter отметили, что если Макафи так уверен в силе Bitfi, почему предложил такую сравнительно низкую награду. После таких заявлений размер вознаграждения вырос до $250 тысяч.

Хакеры начали тщательно изучать устройство после обещанной награды. В частности, разработчик программного обеспечения Райан Кастеллуччи заявил, что Bitfi оказался "дешевым переделанным Android-смартфоном", из которого были удалены некоторые компоненты, в основном отвечающие за сотовую связь.

Другие хакеры обнаружили в нем набор вредоносных инструментов Adups FOTA. Исследователи обратили внимание, что раз в 72 часа устройство отправляет данные на сервер в Китае.

На этом разоблачение Bitfi не закончилось. В начале августа пользователь под ником OverSoftNL опубликовал запись в Twitter о том, что он получил root-доступ к девайсу. Несмотря на несанкционированное вмешательство, кошелек продолжил работать в обычном режиме. Это поставило под сомнение безопасность данных пользователей Bitfi.

Тогда Джон Макафи уточнил, что получение root-прав не имеет никакого отношения к взлому. Криптоветеран также подчеркнул, что на устройстве нет памяти, поэтому корневой доступ к устройству является бессмысленным и не несет никакой опасности.

"СМИ заявляют, что взломали кошелек Bitfi. Это абсолютный нонсенс. Кошелек будет считаться взломанным в том случае, если хакеру удастся вывести все токены, которые в нем хранятся. Все эти якобы "хакеры" не стали владельцами монет", — написал Джон Макафи.

Тем временем, криптосообщество продолжает выражать сомнения насчет "невзламываемости" кошелька и критиковать Bitfi за чрезмерную маркетинговую стратегию и пиар.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Напомним, в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов.