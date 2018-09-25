Итальянский "Ювентус" выпустит токены для фанатов

24 сентября знаменитый итальянский футбольный клуб "Ювентус" сообщил, что запустит собственный криптовалютный "фанатский токен" – спустя две недели после того, как аналогичное заявление сделал французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ").

"Официальный фанатский токен "Ювентуса"" будет создан вместе с Socios.com, "блокчейн-платформой для вовлечения фанатов". Ожидается, что он будет выпущен в 1 квартале 2019 года.

Как и "ПСЖ", токен которого тоже будет выпущен совместно с Socios.com, "Ювентус" планирует использовать свой крипто-актив для голосований и опросов фанатов клуба.

В данный момент "Ювентус" занимает первое место в рейтинге лучших клубов Италии и второе в рейтинге лучших клубов мира, а количество его фанатов 60 млн человек.

"Наш клуб всегда был внимателен и дальновиден касаемо инноваций и новых технологий, – заявил в пресс-релизе Джорджио Риччи, главный содиректор "Ювентуса" по прибыли и директор клуба по глобальным соглашениям и корпоративной прибыли. – Мы верим, что вместе с Socious.com сможем предложить нашим фанатам по всему миру новые возможности для взаимодействия с любимым клубом при помощи самых современных технологий".

Международный футбол в этом году пошел на значительное сближение с крипто-индустрией. В частности, несколько британских клубов заключили сделки с трейдинговой платформой eToro по рекламированию и интеграции криптовалют и технологии блокчейн.

CEO Socios Александре Дрейфуса оптимистично настроен касаемо потенциала криптовалют и прогнозирует, что благодаря партнёрствам его компании в спортивную экономику в течение ближайших нескольких лет будет инвестировано 300 млн долларов.

Подробности покупки токена "Ювентуса" пока не известны, но криптовалюту "ПСЖ" можно будет обменять только на токен Socios под названием chiliZ (CHZ) на её внутреннем рынке.

Напомним, в Евросоюзе хотят ввести стандарт для ICO. По мнению эксперта, ICO дает возможность компаниям привлекать средства от широкого круга инвесторов, а также позволяет избежать многих затрат на посредников.

Как сообщалось, английские футбольные клубы "Ньюкасл Юнайтед" и "Кардифф Сити" выйдут на ICO. Предполагается, что владельцы будущих монет получат определенную долю от доходов клубов либо дополнительные преимущества.