Всемирный банк и CBA выпустят первые в мире блокчейн-облигации

Австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia (CBA) займется выпуском первых в мире облигаций на базе приватного блокчейна Ethereum. Соответствующие полномочия финучреждение получило от Всемирного банка. Об этом говорится в совместном пресс-релизе организаций.

Технология распределенного реестра будет отвечать за распределение, передачу и управление нового долгового инструмента, получившего название bond-i.

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Блокчейн-облигации разработаны при поддержке и инвестициях поставщиков финансовых услуг Northern Trust и Treasury Corporation of Victoria, а также страховой компании QBE.

"По нашему мнению, новый инструмент продемонстрирует, что технология блокчейн может выступать в роли универсальной платформы для всех участников финансового рынка", — говорится в пресс-релизе.

Блокчейн-платформу для работы с облигациями разработал Центр передовых технологий CBA Blockchain.

Как сообщалось, крупнейший швейцарский банк увеличил прибыль на 44 процента после входа на крипторынок.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.