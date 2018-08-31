Актер Билл Косби пытается скрыть свое состояние в биткоине – СМИ

Сегодня, 06:36

Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах, и теперь ему грозит вплоть до 30 лет тюремного заключения.

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Таблоид Radar Online сообщил, что известный голливудский актер и комик Уильям Генри Косби, более известный как Билл Косби, приобрел биткоинов на $5 млн для сокрытия капиталов от "кредиторов, жены и судов".

Отметим, что Косби был признан виновным в сексуальных домогательствах, и теперь ему грозит вплоть до 30 лет тюремного заключения.

В издании утверждают, что актер все равно намерен сохранить часть состояния. Примечательно, что, по некоторым данным, он уже задолжал своему адвокату порядка $1 млн.

В издании заявили, что некий эксперт якобы посоветовал Косби перевести средства в биткоин, поскольку транзакции в сети первой криптовалюты невозможно отследить, что в рядах сообщества считается довольно спорным утверждением.

Напомним, комик Билл Косби, которого обвиняют в изнасилованиях десятки женщин, впервые прокомментировал обвинения. Актер согласился пообщаться с чернокожей журналисткой Стейси Браун. "Все, чего я жду от "черных" СМИ — это соответствие высочайшим стандартам журналистики. Только так можно оставаться объективным", — сказал Косби.

77-летний актер и телеведущий ответил на вопрос, как восприняла ситуацию Камилла, его жена на протяжении последних 50 лет. "Ей помогают любовь и сила женского духа. Сила женского духа и любовь", — сказал Косби.

Как сообщалось, Ким Кардашьян перешла на биткоин. Звезду пытались привлечь к поддержке криптовалют еще с 2014 года.
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