Американский город пытается полностью запретить майнинг

Город Платтсбург в США может на 18 месяцев наложить запрет на новые майнинговые операции. Местные чиновники озабочены высоким расходом электроэнергии. Город стал очень популярен среди майнеров из-за хорошего доступа к гидроэнергетическим ресурсам.

Так, в Платтсбурге рассматривается закон, который наложил бы "мораторий на коммерческие майнинговые операции", пока городские власти не рассмотрят "законы о зонировании и землепользовании и регулирование со стороны муниципального департамента электроснабжения".

Закон был предложен мэром города Колином Ридом, который сказал Watertown Daily Times, что рост майнинга в Платтсбурге "увеличил наше использование энергии и выбил нас из колеи, а это влияет на наших налогоплательщиков".

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Согласно тексту законопроекта, который станет предметом публичных слушаний 15 марта, мораторий обеспечит небольшую паузу и даст время для дискуссий, "прежде чем коммерческие операции в области криптовалютного майнинга приведут к необратимому изменению характера и направления развития города".

Ранее сообщалось, что майнинг может использовать всю электроэнергию в мире.

В интервью WCAX местный майнер рассказал, что он понимает желание властей защитить свой электорат, однако не видит необходимости в полном моратории. "Я думаю, что это плохая идея полностью запретить весь майнинг – ведь явление слишком новое", – сказал он.

Конфликт между местными чиновниками, майнинговыми компаниями и налогоплательщиками разыгрывался и в других частях США, в том числе в округе Чэлан штата Вашингтон, где в 2016 году был введен мораторий на высокое потребление электроэнергии клиентами, который затронул криптовалютных майнеров.

Кроме проблем с электроэнергией, из-за популярности майнинга пострадали и любители компьютерный игр. Так, по всему миру, включая Украину, из-за майнинга возник дефицит видеокарт.

Как известно, майнинг – это "добыча" криптовалют участниками системы. Она основана на использовании вычислительной мощности графического процессора (GPU) видеокарты. Суть заработка заключается в том, что компьютер участника решает математические задачи параллельно с другими. Кто сделает это первым – получает награду. И чем мощнее у участника вычислительная система для майнинга, тем больше криптовалюту он "добывает".