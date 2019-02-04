Антирекорд биткоина: падение курса стало самым длительным за 10 лет
Криптовалюта Bitcoin официально вошла в самый длинный период снижения цены за всю свою историю
По данным CoinDesk, 17 декабря 2017 года самая "древняя" и самая дорогая криптовалюта в мире достигла своего рекордного максимума в 19 764 доллара, после чего несколько раз демонстрировала длительное снижение. К 2 февраля 2019 года снижение цен на Bitcoin длится уже 411-й день подряд.
Эта полоса снижения цены Bitcoin превосходит по длительности медвежий рынок 2013-2015 годов, который продлился 410 дней от самой высокой до самой низкой цены.
Самое ощутимое падение криптовалюты произошло в 2011 году и длилось оно 163 дня. Но по глубине падения нынешнее снижение цены не превысило те показатели. Тогда с ценового максимума в 31,50 доллара криптомонета упала до 2,01 доллара – более чем на 93%.
Это более значительное падение, чем медвежий рынок 2013-2015 годов, когда цены упали на 86%. Нынешний медвежий тренд показывает 84% максимального падения и 82% снижения при текущей цене около 3400 доллара (на 17:30 3 февраля Bitcoin стоил 3474 доллара, а капитализация составляла 60,85 млрд долларов)
Для справки: Медвежий тренд (нисходящий тренд, bear trend) – это такая стадия развития рынка, которая характеризуется непрерывным снижением цен. Является последовательностью более низких минимумов и более низких максимумов, что и вызывает движение рынка вниз.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал о прогнозах специалистов относительно биткоина в будущем.
Кроме того, биржа Binance добавила поддержку банковских карт Visa и MasterCard.
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