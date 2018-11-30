Asus позволит геймерам майнить криптовалюты на видеокартах

"Пассивный доход" будет начисляться через платежную систему PayPal или мессенджер WeChat

Тайваньская компания Asus в партнерстве с платформой Quantum Cloud позволит геймерам частично использовать мощность видеокарт для облачного майнинга криптовалют, когда устройства не будут задействованы в других процессах. Об этом говорится в пресс-релизе.

Отметим, что "пассивный доход" будет начисляться через платежную систему PayPal или мессенджер WeChat, данные которых необходимы для входа в персональный аккаунт на платформе Quantum Cloud.

Одновременно с этим, в Quantum Cloud не гарантируют геймерам прибыль, поскольку это в большей мере зависит от динамики криптовалютного рынка.

Добавим, что приватность пользователей Quantum Cloud защищена в соответствии с европейским Общим регламентом по защите данных (GDPR).

Напомним, ранее Asus представила материнскую плату для майнинга на 20 видеокарт.

Ранее мы писали, NVIDIA прекратила продажу GeForce RTX 2080 Ti. Компания приняла решение полностью остановить продажи таких видеокарт через официальный магазин.

Как сообщалось, Nvidia перестанет выпускать видеокарты для майнинга. В оставшееся до конца 2018 года время компания не ожидает роста продаж в этом сегменте.