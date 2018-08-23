Банк Таиланда разрабатывает собственную криптовалюту

Первая фаза проекта Inthanon должна быть завершена к первому кварталу 2019 года

Банк Таиланда (BoT) объявил о том, что он рассчитывает завершить первую стадию испытаний эмитируемой центральным банком цифровой валюты (CBDC) к марту 2019 года. Об этом пишет CoinDesk.

Тайский центральный банк сообщил о заключении соглашений с восемью финансовыми учреждениями, в том числе Bangkok Bank Public, Krung Thai, Siam Commercial Bank, Standard Chartered Bank и HSBC, чтобы создать CBDC на базе распределенного реестра Corda, разрабатываемого ориентирующимся на корпоративных клиентов блокчейн-консорциумом R3.

Конечной целью проекта является создание цифровой валюты, пригодной для осуществления межбанковских расчётов, и "повышение эффективности инфраструктуры финансовых рынков Таиланда".

R3 принимает участие в проекте, получившем название Inthanon, на правах технологического партнера.

"Первая фаза проекта Inthanon должна быть завершена к первому кварталу 2019 года, после чего BoT опубликует отчет о ее результатах в соответствующем порядке", – сообщили в банке. – "На основании результатов первой фазы участники проекта планируют продолжить развитие прототипа и расширить его функциональность, включив возможность осуществления денежных переводов третьими лицами и трансграничных денежных переводов".

Руководитель банка изложил первичную концепцию проекта во время своего выступления в июне, сообщив тогда о намерении ведомства исследовать возможности блокчейна для осуществления межбанковских транзакций и допустив возможность использования новой платформы на более масштабном уровне после завершения первой стадии.

С запуском проекта Inthanon BoT присоединяется к растущему списку центральных банков, в который уже входят Валютное управление Гонконга и Банк Канады, заинтересовавшихся возможностями технологии распределённого реестра при осуществлении трансграничных переводов.

BoT сообщил, что в настоящее время ведет разработку еще одного блокчейн-проекта, нацеленного на повышение эффективности продажи государственных облигаций.

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