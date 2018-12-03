Банковский холдинг State Street готов предоставлять сервисы для хранения криптовалют

Сегодня, 22:57

Клиенты уже проявляют "высокий уровень интереса" к цифровым активам

 

Фото: Business Wire
Фото: Business Wire

Директор по разработке цифровых продуктов и инноваций бостонской финансовой корпорации State Street Джей Бианкамано заявил, что банк готов предоставлять кастодиальные услуги для криптовалютных активов в случае появления спроса со стороны клиентов. Об этом пишет CoinDesk.

Он отметил, что клиенты уже проявляют "высокий уровень интереса" к цифровым активам, однако пока нет крайней необходимости в имплементации кастодиальных услуг.

"Мы общаемся с нашими клиентами, которые заинтересованы в этом, и внимательно наблюдаем за развитием ситуации", — сказал Бианкамано, добавив, что State Street пока не сделал реальных шагов в этом направлении.

По его словам, сейчас Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает решения для хранения криптовалют в контексте регулирования и привлекает к этому вопросу традиционных поставщиков услуг.

Напомним, в прошлом году State Street присоединился к инициативе UBS по созданию новой цифровой валюты.

Как мы ранее писали, биткоин упал в цене ниже психологической отметки. Основные криптовалюты начали зиму со снижения курсов.

Ранее основатель и CEO компании Digital Currency Group Барри Силберт отмечал, что рынок ICO мертв, но рост криптовалют неизбежен.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.
банк, криптовалюта, холдинг, UBS, SEC

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