Банковский холдинг State Street готов предоставлять сервисы для хранения криптовалют

Директор по разработке цифровых продуктов и инноваций бостонской финансовой корпорации State Street Джей Бианкамано заявил, что банк готов предоставлять кастодиальные услуги для криптовалютных активов в случае появления спроса со стороны клиентов. Об этом пишет CoinDesk.

Он отметил, что клиенты уже проявляют "высокий уровень интереса" к цифровым активам, однако пока нет крайней необходимости в имплементации кастодиальных услуг.

"Мы общаемся с нашими клиентами, которые заинтересованы в этом, и внимательно наблюдаем за развитием ситуации", — сказал Бианкамано, добавив, что State Street пока не сделал реальных шагов в этом направлении.

По его словам, сейчас Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает решения для хранения криптовалют в контексте регулирования и привлекает к этому вопросу традиционных поставщиков услуг.

Напомним, в прошлом году State Street присоединился к инициативе UBS по созданию новой цифровой валюты.

Как мы ранее писали, биткоин упал в цене ниже психологической отметки. Основные криптовалюты начали зиму со снижения курсов.

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