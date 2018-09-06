Баронесса Мишель Моне собрала на ICO 7 млн долларов вместо ожидаемых 80 млн

Фирма EQUI Capital, принадлежащая основательнице бренда нижнего белья британской баронессе Мишель Моне и бизнесмену Дугу Берроумену, не только не сумела привлечь запланированную сумму, но и разозлила своих баунти-промоутеров, которые обвиняют компанию в том, что им недостаточно заплатили за их работу.

Согласно Financial Times, EQUI планировала привлечь 80 млн долларов, но к концу марта собрала лишь 7 млн. В результате EQUI продлила публичную продажу токенов с 12 апреля до 30 июня, но не помогло и это – к концу июня сумма по-прежнему составляла 7 млн долларов.

В дальнейшем EQUI Capital сообщила, что закрывает ICO, т.к. планирует глобальный запуск после партнерства с новым сооснователем.

"Мы начали как компания, ориентированная на Великобританию, и теперь трансформируемся в международный бизнес, – написала фирма в своём блоге в августе. – Новый бизнес будет работать под брендом EQUI Global".

Новым партнером, как выяснилось в том же месяце, оказался легенда Apple Стив Возняк. Он признался, что участвует в делах EQUI Capital.

"Я буду в деле, и очень скоро, и первая блокчейн-компания, в которой я буду участвовать, называется Equi, – сказал Возняк. – Наш подход – это не новая валюта или что-то фейковое с надеждой, что какое-то событие прибавит проекту в цене. Это доля участия в компании".

Помимо недостижения своей инвестиционной цели EQUI Capital также вызвала гнев участников своей баунти-кампании, которые продвигали ICO в соцсетях и других онлайн-площадках.

Источником гнева стало то, что они получили лишь небольшую часть того, что им обещали. Сама EQUI Capital, впрочем, попросила участников баунти-кампании обсудить этот вопрос с фирмой AmaZix, которая была нанята для управления её баунти-программой.

"Леди Моне была очень занята в Кремниевой долине, работая с новым основателем, поэтому, честно говоря, у неё просто не было времени заниматься баунти-промоутерами, жалующимися по пустяковому поводу, – сказал представитель баронессы изданию Herald Scotland. – Если им нужно пожаловаться, они могут пожаловаться агентству, которое их наняло, а не EQUI".

Это уже не первый случай, когда баронесса участвует в крипто-проекте. В прошлом сентябре она сообщила, что планирует построить жилой комплекс в Дубае за 325 млн долларов, жильё в котором благодаря партнерству с BitPay будет продаваться за биткоины.

"Я хотела предложить блокчейн-сообществу уникальную и эксклюзивную возможность, впервые в индустрии по-настоящему объединив сферы недвижимости и технологий", – сказала Моне.

Напомним, курс биткоина упал на 500 долларов всего за два часа.

Накануне сообщалось, что за сутки цена криптовалюты BitcoinDark выросла на 400 процентов.

Также мы писали, что биткоин-энтузиаст Чарли Шрем считает, что новым криптовалютным инвесторам не следует уделять чрезмерное внимание волатильности рынка, вместо этого выбрав актив с крупной капитализацией и настроившись на его долгосрочное хранение.

Тем временем в Киеве на Бессарабском рынке теперь можно расплатиться биткоинами.