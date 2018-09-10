Bitcoin обвалился: названа причина и прогноз

Курс Bitcoin не может оправиться после резкого обвала и держится на отметке ниже 6300 долларов. Об этом сегодня, 10 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 13:25 по киевскому времени, курс биткоина составил 6286 долларов. Ночью стоимость Bitcoin проседала до 6238 долларов – минимального значения за последние сутки.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц





Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации тоже обесцениваются. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 2,47% и находится на отметке в 196,26 доллара. Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 3,65% и торгуется на уровне 0,274 доллара, а Bitcoin Cash подешевел на 0,6%, до 479,48 доллара. В то же время, криптовалюта EOS выросла в цене на 1,49%, и теперь стоит по 5,02 доллара за "коин".

Как пояснили сайту "Сегодня" аналитики ГК Forex Club, курсы наиболее ликвидных криптовалют снижаются на фоне решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановить операции по торговле биржевыми инструментами Bitcoin Tracker One (CXBTF) и Ether Tracker One (CETHF).

"В течение недели Bitcoin может подешеветь до 6250–6300 долларов, Ethereum – до 195 долларов, Litecoin – до 52–53 долларов", – прогнозируют специалисты.

Капитализация рынка составляет 195 млрд долларов. На долю биткоина приходится 55,7% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.