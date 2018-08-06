Bitcoin рухнул ниже 7000 долларов, а курс Ethereum вырос

Сегодня, 11:32

Альткоины пытаются побороть тенденцию к обвалу, но "главная криптовалюта" дешевеет

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс Bitcoin после провала опустился ниже отметки 7000 долларов за "монету". Об этом сегодня, 6 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 7026 долларов. Сегодняшний максимум составляет 7145 долларов за "коин" – такого значения криптовалюта достигла около пяти утра по киевскому времени.

Биткоин по состоянию на 11:17 по киевскому времени оценивается в 6977 долларов за "монету" – это стало минимумом с начала сегодняшних торгов. Курс продолжает падать.

Курс Bitcoin за сутки

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Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за 3 месяца

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Альтернативные криптовалюты при этом демонстрируют умеренный рост, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Цена на Ethereum увеличилась на 0,78% и сейчас находится на отметке в 409,61 доллара. Bitcoin Cash подорожал на 0,63%, до 699,14 доллара. Litecoin прибавил в цене 2,4%, теперь коин стоит 75,13 доллара. Ripple (XRP) при этом снизился в цене на 0,47% и торгуется на уровне 0,43 доллара .

Капитализация рынка криптовалют составляет 254 млрд долларов – это на 8 млрд долларов меньше, чем в конце прошлой неделе. На долю биткоина приходится 47,4% всего рынка – на процент меньше, чем в пятницу, 3 августа.

Аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов.

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Кроме того, на днях стало известно, что правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут ударить по курсу биткоина.
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Источник:

"Сегодня"

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