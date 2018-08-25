Биткоин-биржа Upbit получила 100 млн долларов прибыли в III квартале

Сегодня, 03:30

Upbit является подразделением южнокорейского технологического гиганта Kakao

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit получила в III квартале этого года прибыль, эквивалентную $100 млн. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местный источник Yonhap News.

Upbit является подразделением южнокорейского технологического гиганта Kakao. Запуск этой торговый площадки состоялся не так давно — в октябре 2017 года. Однако за это время криптобирже удалось стать 12-ой по объемам торгов в мире. В настоящее время суточный оборот Upbit превышает $97 млн.

Весной этого года криптовалютная биржа Upbit запустила первый в Южной Корее криптовалютный индекс.

Также ранее ForkLog сообщал, что конкурирующая с Upbit южнокорейская биржа Bithumb за первые шесть месяцев этого года заработала 39,34 млрд вон (около $35 млн) прибыли.

Напомним, криптовалютная биржа BitMEX сняла один из самых дорогих офисов в мире.

Как мы писали, сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к блокчейн-стартапу Equi. По словам Возняка, он впервые в своей карьере участвует в деятельности блокчейн-компании.

Ранее сообщалось, президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.
биржа, биткоин, криптовалюта, Bithumb, Upbit

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Источник:

Forklog

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