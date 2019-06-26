Биткоин рванул вверх: названы причины резкого роста курса

Глобальная напряженность и риски фиатных переводов повлияли на рынок криптовалют

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Курс биткоина преодолел психологическую отметку в 12 тысяч долларов и продолжается подниматься. Таким образом, курс главной криптовалюты побил рекорд с января 2018 года. Как объяснили сайту "Сегодня" эксперты, объективные причины для такого скачка курса есть, но инвестиции в криптовалюты остаются рискованной затеей.

"Биткоин растет в цене на фоне увеличения спроса, вызванного разными факторами, одним из которых является глобальная напряженность и риски блокирования фиатных переводов", – объяснил руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Помимо этого, добавляет эксперт, к рынку криптовалют начали присматриваться инвестиционные фонды. Однако некоторые инвесторы опасаются выходит на рынок и ведут себя более осторожно, чем в 2017 году. Тогда курс биткоина достигал 20 тысяч долларов, но после пиков криптовалюта сильно упала в цене.

"В любой момент может наступить разворот", – предупреждает Шевчишин.

Такой разворот, по его словам, может быть вызван регулированием отрасли в США и Китае или реализацией геополитических рисков и, соответственно, отменой необходимости в криптовалютах как инструменте межграничных переводов.

"Если речь идет о спекуляциях, то биткоин может дойти до 15 тысяч долларов за коин. Но насколько прочным будет его положение, сказать трудно, поскольку спрос не стабильный", – резюмировал аналитик.

В то же время, некоторые эксперты по-прежнему не рекомендуют иметь дело с крипровалютой для долгосрочного инвестирования.

"Инвестиции в биткоин по-прежнему очень рискованные, много людей уже потеряли огромные суммы денег… Я очень не рекомендую рассматривать биткоин как инвестиционный актив (для накопления сбережений.– Ред.) Для спекуляций – пожалуйста", – отметил финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Как отмечают аналитики Bloomberg, стремительный рост биткоина также связан с запуском системы криптовалютных переводов Libra от Facebook. Для этого соцаиальная сеть скооперировалась с 27 компаниями, среди которых Visa, Mastercard, Paypal, Ebay, Uber, Spotify, Vodafone и другие.

Напомним, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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