Эксперты при этом опасаются говорить о глобальной смене тренда

/ Фото: Pixabay

Биткоин и другие криптовалюты заметно выросли в цене https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/bitcoin%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/bitcoin%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD.jpg 2019-08-01T14:05:11+03:00 Криптовалюта Эксперты при этом опасаются говорить о глобальной смене тренда

Наиболее ликвидные криптовалюты в четверг, 1 августа, продолжают расти в цене после подорожания на фоне новостей из США и Венесуэлы. При этом курс биткоина приблизился к психологической отметке в 10 тысяч долларов.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, к 13:49 по киевскому времени Bitcoin торгуется по 9 331 доллару за монету, поднявшись за сутки на 166,78 доллара. Ранее сегодня курс уже превышал 10 тысяч долларов, однако удержаться выше этого рубежа не смог.

Капитализация главной криптовалюты составляет 177,11 млрд долларов.

Реклама

Читайте также: Правительство Японии дало оценку криптовалюте от Facebook

В тренде Керченский мост спровоцировал экологическую катастрофу в Азовском море: появились жуткие кадры

По данным CoinMarketCap, Ethereum за сутки подорожал на 0,08% – до 213,27 долл. с капитализацией 22,85 млрд долларов. XRP ослабел на 1,82% – до 0,314 долл. при капитализации 13,46 млрд долларов. Курс Litecoin вырос на 3,48% – до 96,28 доллара с капитализацией 6,06 млрд долларов. Bitcoin Cash за сутки снизился на 1,34% – до 321,67 доллара с капитализацией 5,77 млрд долларов.

Впрочем, как аналитики FxPro отмечают, говорить об устойчивом тренде к росту пока рано. Необходимо, чтобы биткоин уверенно преодолел следующую важную отметку в 11 тысяч долларов, чтобы вселить в участников рынка надежду на начало нового импульса роста, считают эксперты.

Негативным фактором для рынка является то, что в Германии ужесточают надзор за криптовалютами. Однако этот фактор не оказывает существенного влияния на рынок.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама