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Биткоин может подорожать до миллиона долларов – IBM

Сегодня, 11:18

В американской компании с оптимизмом смотрят на рынок криптовалют

Фото: AFP
Биткоин может подорожать до миллиона долларов – IBM //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/150/557/5c5150557b590.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/150/557/5c5150557b590.jpg Криптовалюта В американской компании с оптимизмом смотрят на рынок криптовалют

Несмотря на прогнозы о росте биткоина до 8000 долларов в 2019 году, вице-президент IBM по блокчейну и цифровым валютам Джесси Ланд уверен, что стоимость криптовалюты не сможет подняться так быстро. На конец 2019 году Ланд прогнозирует цену биткоина в 5000 долларов, пишет Forklog.

Впрочем, в перспективе курс биткоина может подняться и до миллиона долларов, считает Ланд.

"Я ожидаю дальнейшего движения по восходящей траектории. ... Если биткоин будет стоить миллион долларов, то сатоши будет равняться американскому центу. Ликвидный объем сети криптовалюты при этом достигнет 20 трлн долларов. Это приведет к значительным изменениям в области корпоративных платежей", – сказал Ланд.

Напомним, в 2018 году IBM объявила о создании платежной системы Blockchain World Wire, в основе которой лежит протокол Stellar. Также компания получила патент на систему безопасности на базе блокчейна. По мнению IBM, использование технологии блокчейн в системах мониторинга поможет создать "менее уязвимую" сеть и улучшить безопасность.

Однако безопасность – не единственная сфера, в которой компания использует блокчейн. Так, IBM задействует блокчейн для борьбы с засухой и для доставки товаров.

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Тег IBM, биткоин, криптовалюта, Bitcoin, блокчейн, курс биткоина

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