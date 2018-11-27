Биткоин найдет минимум на 85% ниже исторического максимума – эксперт

По мнению Энтони Помплиано, в этом году продавцов оказалось больше, чем покупателей, поэтому цена падает

Основатель и партнер Morgan Creek Digital Энтони Помплиано в разговоре с CNBC в этот понедельник заявил, что курс биткоина может найти минимум на 85% ниже своего исторического максимума. Помплиано пояснил, что этот прогноз он основывает на своем опыте в секторе криптовалют.

"85% от текущего максимума – это та точка, где всё закончится. Около $3 000. Мы приблизились к ней на выходных, но, возможно, придётся спуститься ещё немного", – сказал он.

По словам Помплиано, на предыдущем отрезке биткоин был переоценен, в связи с чем криптовалюта продолжает переживать здоровую коррекцию.

"Биткоин был переоценен в декабре 2017 года. В этом году продавцов оказалось больше, чем покупателей, поэтому цена падает. Но существует три вещи, о которых не стоит забывать. Первая – это платформа для осуществления расчётных транзакций. Это самая безопасная платформа в мире. Она должна чего-то стоить. Она не может не стоить ничего. Вторая – это самый прибыльный класс активов за последние 10 лет. Он обошёл S&P, Доу – Джонса, Nasdaq и т.д. во время самого затяжного бычьего цикла. За это время он дважды падал на 80%, но за последние 2 года рост составил 400%. Третья вещь – всего этого удалось достичь силами розничных инвесторов", – добавил Помплиано.

Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о том, почему биткоин не повторит сценарий тюльпаномании, Помплиано заявил: "Я полагаю, что нам не следует забывать, что на протяжении 2017 года все покупатели были розничными. А теперь, вместе со снижением в 2018 году начинают подключаться финансовые учреждения. Об этом не часто говорят, но большинство из них не покупает на биржах. Они покупают на внебиржевом рынке, который не отличается прозрачностью. Таким образом, сейчас мы наблюдаем вымывание розничных инвесторов".

Он также подтвердил, что его фирма не собирается отказываться от инвестиций в биткоин, а напротив – будет покупать по снизившимся ценам, поскольку "имеет очень глубокую убежденность".

Недавно Помплиано предупредил, что ближайшие полтора месяца могут оказаться не самыми простыми в судьбе криптовалютных фондов.

Напомним, биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов. Курс уже начал восстанавливаться после резкого обвала.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.