Биткоин падает: криптовалюта торгуется ниже психологической отметки

Основная криптовалюта за сутки потеряла почти 4%

Фото: AFP

Биткоин в среду, 24 июля, торгуется ниже психологической отметки в 10 000 долларов – по состоянию на 14:20 цена опустилась до 9637 долларов.

По данным CoinDesk, криптовалюта за сутки потеряла 3,89%.

Капитализация основной криптовалюты составляет более 173,03 млрд долларов.

Инфографика: CoinMarketCap (Чтобы увеличить изображение, нажмите на картинку)

По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок криптовалюты продолжит падать на фоне давления со стороны американских властей. Так, Минфин США недавно сообщил об отмывании миллиардов долларов через цифровые активы и призвал ввести регулирование рынка по аналогии с традиционными финансовыми услугами.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по словам президента США Дональда Трампа, стоимость биткоина не имеет реальной ценности, а планирующей выпустить криптовалюту компании Facebook следует получить банковскую лицензию. Он также подчеркнул, что "не фанат биткоина и других криптовалют".

Торговля биткоином ниже 10 000 долларов наблюдалась и неделю назад – 17 июля криптовалюта торговалась на уровне 9553 долларов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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