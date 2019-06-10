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Биткоин пострадал из-за негативных новостей

10 июня, 12:30

По рынку криптовалют ударили планы властей Индии и решение биржи Bittrex

Фото: AFP

Наиболее ликвидные криптовалюты сегодня, 10 июня, снижаются в цене на фоне целого ряда негативных новостей по рынку. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, курс Bitcoin, который ранее упал после годового рекорда, по состоянию на 12:20 по киевскому времени, снизился за сутки на 2,29% – до 7746 долларов при капитализации 137,49 млрд долларов.

Ethereum к этому времени подешевел на 3,08% – до 237,3 доллара, с капитализацией 25,3 млрд долларов. XRP за сутки упал на 4,94% – до 0,391 долларов, при капитализации 16,53 млрд долларов. Litecoin подешевел на 0,49% – до 117,3 доллара, с капитализацией 7,29 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют составила 247,3 млрд долларов.

Как объяснили сайту "Сегодня" аналитики Forex Club, в индийский парламент направлен проект закона о запрете криптовалюты и регулировании официальной цифровой валюты. Эта инициатива негативно повлияла на рынок. Законопроект предусматривает 10-летнее тюремное заключение в качестве наказания для частного лица или предприятия, уличенного в покупке, продаже, владении или добыче криптовалюты.

Негативный фон поддерживает и то, что биржа Bittrex блокирует пользователям США торговлю 32 цифровыми активами.

По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит находиться под давлением негативных новостей. Курс Bitcoin может опуститься до 7500 долларов, Ethereum – 230 долларов, XRP – 0,37, Litecoin – 115 долларов.

Напомним, ранее эксперт дал прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет: 

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