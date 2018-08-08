"Биткоин потерпит крах": глава JPMorgan назвал криптовалюту мошенничеством

Криптовалюта является мошенничеством. Такое мнение выразил генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Джеймс Даймон.

"У истории с криптовалютами заведомо плохой конец – она потерпит крах. Это – мошенничество", – цитирует Даймона издание Financial Express.

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По словам Даймона, если бы сотрудник JPMorgan начал торговать биткоинами – он бы уволил его.

"По двум причинам: это против наших правил, и биткоины опасны", – пояснил Даймон.

Он также отметил, что не испытывает никакого интереса к криптовалютам. Правительство не в силах контролировать этот рынок, поэтому криптовалюты нужно запретить, подчеркнул Даймон.

Ранее знаменитый американский инвестор Билл Миллер также предсказал крах большинства криптовалют. При этом Миллер владеет значительным объемом биткоинов в рамках совместной инвестиции, а также держит "довольно ощутимую" позицию, криптовалюту для которой он покупал в среднем по 300 долларов за единицу.

В то же время, старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: